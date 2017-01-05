Б.Обама розповів про закладений “новий фундамент” для США за підсумками своєї роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Чинний президент США Барак Обама у своєму зверненні до американського народу заявив, що йому і його адміністрації вдалося закласти “новий фундамент” для американського народу і країни в цілому, передає УНН із посиланням на The Straits Times.
“У цей момент, коли я готуюся передати кнопку і стати звичайним громадянином країни, я з гордістю можу сказати, що ми заклали новий фундамент для Америки”, — сказав він.
Глава американської держави також наголосив, що при ньому в США були зроблені перші кроки з подолання нерівності.
Раніше член бюджетного комітету сенату США республіканець Майк Енці представив резолюцію про скасування реформи охорони здоров’я Obamacare.