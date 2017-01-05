Б.Обама розповів про закладений “новий фундамент” для США за підсумками своєї роботи

“У цей момент, коли я готуюся передати кнопку і стати звичайним громадянином країни, я з гордістю можу сказати, що ми заклали новий фундамент для Америки”, — сказав він.

Глава американської держави також наголосив, що при ньому в США були зроблені перші кроки з подолання нерівності.

Раніше член бюджетного комітету сенату США республіканець Майк Енці представив резолюцію про скасування реформи охорони здоров’я Obamacare.