Б.Обама рассказал о заложенном "новом фундаменте" для США по итогам своей работы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Действующий президент США Барак Обама в своем обращении к американскому народу заявил, что ему и его администрации удалось заложить "новый фундамент" для американского народа и страны в целом, передает УНН со ссылкой на The Straits Times.
"В этот момент, когда я готовлюсь передать кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки", - сказал он.
Глава американского государства также подчеркнул, что при нем в США были сделаны первые шаги по преодолению неравенства.
Ранее член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энке представил резолюцию об отмене реформы здравоохранения Obamacare.