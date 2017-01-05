Б.Обама рассказал о заложенном "новом фундаменте" для США по итогам своей работы

"В этот момент, когда я готовлюсь передать кнопку и стать обычным гражданином страны, я с гордостью могу сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки", - сказал он.

Глава американского государства также подчеркнул, что при нем в США были сделаны первые шаги по преодолению неравенства.

Ранее член бюджетного комитета сената США республиканец Майк Энке представил резолюцию об отмене реформы здравоохранения Obamacare.