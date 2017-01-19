Б.Обама прокоментував помилування інформатора WikiLeaks
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що прийняв рішення про помилування інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг, так як її покарання було набагато жорсткіше, ніж покарання інших. Про це він заявив в ході своєї прес-конференції, передає УНН.
“Давайте серйозно. Ч.Меннінг отримала суворий термін за поширення секретної інформації. Вона визнала провину, і вирок був непропорційним в порівнянні з тим, що отримали інші,” — сказав він.
Б.Обама додав, що йому комфортно від відчуття, що справедливість відновлена.
Нагадаємо, Б.Обама пом’якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг (раніше — Бредлі Меннінг), яка відбуває 35-річний термін за публікацію секретних документів Пентагону.