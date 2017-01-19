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Б.Обама прокоментував помилування інформатора WikiLeaks

Б.Обама прокоментував помилування інформатора WikiLeaks

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що прийняв рішення про помилування інформатора WikiLeaks Челсі Меннінг, так як її покарання було набагато жорсткіше, ніж покарання інших. Про це він заявив в ході своєї прес-конференції, передає УНН.

“Давайте серйозно. Ч.Меннінг отримала суворий термін за поширення секретної інформації. Вона визнала провину, і вирок був непропорційним в порівнянні з тим, що отримали інші,” — сказав він.

Б.Обама додав, що йому комфортно від відчуття, що справедливість відновлена.

Нагадаємо, Б.Обама пом’якшив вирок інформатору WikiLeaks Челсі Меннінг (раніше — Бредлі Меннінг), яка відбуває 35-річний термін за публікацію секретних документів Пентагону.

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