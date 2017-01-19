Б.Обама прокомментировал помилование информатора WikiLeaks
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что принял решение о помиловании информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, так как ее наказание было гораздо жестче, чем наказание других. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, передает УНН.
"Давайте серьезно. Ч.Меннинг получила строгий срок за распространение секретной информации. Она признала вину, и приговор был непропорциональным по сравнению с тем, что получили другие ", - сказал он.
Б.Обама добавил, что ему комфортно от ощущения, что справедливость восстановлена.
Напомним, Б.Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее - Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.