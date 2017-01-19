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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Б.Обама прокомментировал помилование информатора WikiLeaks

Б.Обама прокомментировал помилование информатора WikiLeaks

Киев • УНН

 • 9912 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что принял решение о помиловании информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, так как ее наказание было гораздо жестче, чем наказание других. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции, передает УНН.

"Давайте серьезно. Ч.Меннинг получила строгий срок за распространение секретной информации. Она признала вину, и приговор был непропорциональным по сравнению с тем, что получили другие ", - сказал он.

Б.Обама добавил, что ему комфортно от ощущения, что справедливость восстановлена.

Напомним, Б.Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее - Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.

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