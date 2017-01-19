Б.Обама прокомментировал помилование информатора WikiLeaks

"Давайте серьезно. Ч.Меннинг получила строгий срок за распространение секретной информации. Она признала вину, и приговор был непропорциональным по сравнению с тем, что получили другие ", - сказал он.

Б.Обама добавил, что ему комфортно от ощущения, что справедливость восстановлена.

Напомним, Б.Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее - Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона.