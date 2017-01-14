Б.Обама продовжив іще на рік санкції щодо Росії через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент США Барак Обама оголосив про продовження кількох пакетів санкцій запроваджених 2014 року щодо Росії, а також російських компаній в окупованому Криму, кримських і донбаських сепаратистів і колишніх українських посадовців ще на рік. Вони діятимуть до 6 березня 2018 року, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Дії й політичні кроки осіб, що підривають демократичні процеси й інституції в Україні, загрожують її мирові, безпеці, стабільності, суверенітетові і територіальній цілісності і чинять незаконне присвоєння її активів, а також дії й політичні кроки уряду Росії, включно з претензією на анексію Криму і застосування сили в Україні, далі становлять надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів”, — йдеться в повідомленні.
“Тому я вирішив, що необхідно продовжити національний надзвичайний стан, оголошений указом ч. 13660 стосовно України”, — звернувся в листі Б.Обама до голів обох палат Конгресу.
Повідомлення про продовження цього санкційного “національного надзвичайного стану” також передане для публікації у Федеральному реєстрі офіційних документів США.