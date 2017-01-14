Б.Обама продлил еще на год санкции в отношении Россси из-за Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Президент США Барак Обама объявил о продлении нескольких пакетов санкций введенных в 2014 по России, а также российских компаний в оккупированном Крыму, крымских и донбасских сепаратистов и бывших украинских чиновников еще на год. Они будут действовать до 6 марта 2018 года, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Действия и политические шаги лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности и оказывают незаконное присвоение ее активов, а также действия и политические шаги правительства России, включая претензии на аннексию Крыма и применение силы в Украине, дальше представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов ", - говорится в сообщении.
"Поэтому я решил, что необходимо продолжить национальное чрезвычайное положение, объявленное указом ч. 13660 по Украине", - обратился в письме Б.Обама к главам обеих палат Конгресса.
Сообщение о продолжении этого санкционного "национального чрезвычайного положения" также передано для публикации в Федеральном реестре официальных документов США.