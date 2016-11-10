Б.Обама привітає Д.Трампа у Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп у четвер має зустрітися з президентом Бараком Обамою у Білому домі для обговорення всіх аспектів процесу передачі влади, передає УНН з посиланням на euronews.
Інавгурація нового президента Д.Трампа відбудеться у січні.
Перемога Д.Трампа шокувала багатьох в Америці та за її межами, а також стала свідченням глибокого розколу американського суспільства, пише видання.
Президент Б.Обама одним з перших зателефонував Д.Трампу, аби привітати його з перемогою.
“Не секрет, що новообраний президент та я не в усьому погоджуємося, дуже багато у чому! Утім, президент Буш та я також багато в чому не погоджувалися. Але команда президента Буша не могла бути професійнішою та чемнішою, настільки все було гладенько зроблено і весь перехідний процес був надзвичайно легким. Ми одразу взялися за роботу,” – сказав Б.Обама.
Попри те, що Б.Обама брав активну участь у кампанії кандидата від демократів Хілларі Клінтон, він наголосив на необхідності конструктиву.
Виглядає, що принаймні протягом перших двох років президент Д.Трамп буде співпрацювати з республіканським парламентом, пише видання.