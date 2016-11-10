Б.Обама поприветствует Д.Трампа в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп в четверг должен встретиться с президентом Бараком Обамой в Белом доме для обсуждения всех аспектов передачи власти, передает УНН со ссылкой на euronews.
Инаугурация нового президента Д.Трампа состоится в январе.
Победа Д.Трампа шокировала многих в Америке и за ее пределами, а также стала свидетельством глубокого раскола американского общества, пишет издание.
Президент Б.Обама одним из первых позвонил Д.Трампу, чтобы поздравить его с победой.
"Не секрет, что новоизбранный президент и я не во всем соглашаемся, очень во многом! Впрочем, президент Буш и я также во многом не соглашались. Но команда президента Буша не могла быть более профессиональной и вежливой, настолько все было гладко сделано и весь переходный процесс был чрезвычайно легким. Мы сразу принялись за работу", - сказал Б.Обама.
Несмотря на то, что Б.Обама принимал активное участие в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон, он отметил необходимость конструктива.
Похоже, что по крайней мере в течение первых двух лет президент Д.Трамп будет сотрудничать с республиканским парламентом, пишет издание.