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15 марта, 19:03 • 112044 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157519 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132334 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109833 просмотра

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Б.Обама поприветствует Д.Трампа в Белом доме

Б.Обама поприветствует Д.Трампа в Белом доме

Киев • УНН

 • 9155 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп в четверг должен встретиться с президентом Бараком Обамой в Белом доме для обсуждения всех аспектов передачи власти, передает УНН со ссылкой на euronews.

Инаугурация нового президента Д.Трампа состоится в январе.

Победа Д.Трампа шокировала многих в Америке и за ее пределами, а также стала свидетельством глубокого раскола американского общества, пишет издание.

Президент Б.Обама одним из первых позвонил Д.Трампу, чтобы поздравить его с победой.

"Не секрет, что новоизбранный президент и я не во всем соглашаемся, очень во многом! Впрочем, президент Буш и я также во многом не соглашались. Но команда президента Буша не могла быть более профессиональной и вежливой, настолько все было гладко сделано и весь переходный процесс был чрезвычайно легким. Мы сразу принялись за работу", - сказал Б.Обама.

Несмотря на то, что Б.Обама принимал активное участие в кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон, он отметил необходимость конструктива.

Похоже, что по крайней мере в течение первых двух лет президент Д.Трамп будет сотрудничать с республиканским парламентом, пишет издание.

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