Б.Обама привітав свою дружину з днем народження та зізнався їй в коханні

“Дівчинці з Півдня, яка взяла на себе роль, яку вона не просила, і зробила її своєю власною: З Днем Народження, Мішель. Я тебе люблю”, — написав Б.Обама.

Як повідомляв УНН, з’явилися фото будинку, в якому оселиться Б.Обама після завершення президентства.