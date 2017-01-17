Б.Обама привітав свою дружину з днем народження та зізнався їй в коханні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент США Барак Обама привітав з днем народження свою дружину Мішель та зізнався їй в коханні. Привітання він опублікував у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Дівчинці з Півдня, яка взяла на себе роль, яку вона не просила, і зробила її своєю власною: З Днем Народження, Мішель. Я тебе люблю”, — написав Б.Обама.
Як повідомляв УНН, з’явилися фото будинку, в якому оселиться Б.Обама після завершення президентства.