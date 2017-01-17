Б.Обама поздравил свою жену с днем ​​рождения и признался ей в любви

"Девушка с Юга, которая взяла на себя роль, которую она не просила, и сделала ее своей собственной: С Днем Рождения, Мишель. Я тебя люблю", - написал Б.Обама.

Как сообщал УНН, появились фото дома, в котором поселится Б.Обама после завершения президентства.