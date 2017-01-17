Б.Обама поздравил свою жену с днем рождения и признался ей в любви
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент США Барак Обама поздравил с днем рождения свою жену Мишель и признался ей в любви. Поздравление он опубликовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Девушка с Юга, которая взяла на себя роль, которую она не просила, и сделала ее своей собственной: С Днем Рождения, Мишель. Я тебя люблю", - написал Б.Обама.
Как сообщал УНН, появились фото дома, в котором поселится Б.Обама после завершения президентства.