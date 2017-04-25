Б.Обама попросив 400 тисяч доларів за виступ на Уолл-стріт – ЗМІ

Як повідомляє видання, що Б.Обама буде одним з основних доповідачів на конференції охорони здоров’я “Cantor Fitzgerald LP”, яке відбудеться у вересні цього року.

Також відзначається, що гонорар виступу екс-президента майже в два рази більше, а ніж у екс-держсекретаря Хілларі Клінтон (200 тис. дол. - ред.) за схожий захід.

Як повідомляв УНН, Барак Обама виступить у понеділок в Чикаго з першою публічною промовою після завершення президентського терміну в січні цього року.