Б.Обама попросив 400 тисяч доларів за виступ на Уолл-стріт – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Колишній президент США Барак Обама погодився виступити на конференції на Уолл-стріт за 400 тис. доларів, передає УНН з посиланням на Fox.
Як повідомляє видання, що Б.Обама буде одним з основних доповідачів на конференції охорони здоров’я “Cantor Fitzgerald LP”, яке відбудеться у вересні цього року.
Також відзначається, що гонорар виступу екс-президента майже в два рази більше, а ніж у екс-держсекретаря Хілларі Клінтон (200 тис. дол. - ред.) за схожий захід.
Як повідомляв УНН, Барак Обама виступить у понеділок в Чикаго з першою публічною промовою після завершення президентського терміну в січні цього року.