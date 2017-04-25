Б.Обама попросил 400 тыс. долл. за выступление на Уолл-стрит - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14218 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138024 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110210 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112257 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109725 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102145 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106359 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103043 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149250 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Б.Обама попросил 400 тыс. долл. за выступление на Уолл-стрит - СМИ

Б.Обама попросил 400 тыс. долл. за выступление на Уолл-стрит - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11512 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Бывший президент США Барак Обама согласился выступить на конференции на Уолл-стрит за 400 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на Fox.

Как сообщает издание, Б.Обама будет одним из основных докладчиков на конференции здравоохранения "Cantor Fitzgerald LP", которое состоится в сентябре этого года.

Также отмечается, что гонорар выступления экс-президента почти в два раза больше, нежели в экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (200 тыс. долл. - ред.) за похожее мероприятие.

Как сообщал УНН, Барак Обама выступит в понедельник в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года.

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