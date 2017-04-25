Б.Обама попросил 400 тыс. долл. за выступление на Уолл-стрит - СМИ

Как сообщает издание, Б.Обама будет одним из основных докладчиков на конференции здравоохранения "Cantor Fitzgerald LP", которое состоится в сентябре этого года.

Также отмечается, что гонорар выступления экс-президента почти в два раза больше, нежели в экс-госсекретаря Хиллари Клинтон (200 тыс. долл. - ред.) за похожее мероприятие.

Как сообщал УНН, Барак Обама выступит в понедельник в Чикаго с первой публичной речью после завершения президентского срока в январе этого года.