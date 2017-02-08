Б.Обама на острові мільярдера Р.Бренсона освоїв кайтбординг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Екс-президент США Барак Обама зайнявся екстремальним видом спорту — він навчився кататися на кайтбординзі — дошці, яка рухається по воді слідом за повітряним змієм, передає УНН з посиланням на Reuters.
Про це агентству Reuters повідомив сам мільярдер Р.Бренсон. Адже саме йому належить Карибський острів, на якому відпочивають Б.Обама і його дружина Мішель.
“Поки Барак був діючим президентом США (протягом 8 років) навколо нього було багато охорони і тепер він отримав можливість по-справжньому розслабитися”, — написав Р.Бренсон.