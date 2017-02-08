Б.Обама на острове миллиардера Р.Брэнсон освоил кайтбординг
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Экс-президент США Барак Обама занялся экстремальным видом спорта - он научился кататься на кайтбординге - доске, которая движется по воде вслед за воздушным змеем, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Об этом агентству Reuters сообщил сам миллиардер Р.Брэнсон. Ведь именно ему принадлежит Карибский остров, на котором отдыхают Б.Обама и его супруга Мишель.
"Пока Барак был действующим президентом США (в течение 8 лет) вокруг него было много охраны и теперь он получил возможность по-настоящему расслабиться", - написал Р.Брэнсон.