Б.Обама на острове миллиардера Р.Брэнсон освоил кайтбординг

Об этом агентству Reuters сообщил сам миллиардер Р.Брэнсон. Ведь именно ему принадлежит Карибский остров, на котором отдыхают Б.Обама и его супруга Мишель.

"Пока Барак был действующим президентом США (в течение 8 лет) вокруг него было много охраны и теперь он получил возможность по-настоящему расслабиться", - написал Р.Брэнсон.