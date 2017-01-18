Б.Обама із дружиною відвідає інавгурацію Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама піде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка розпочнеться 20 січня. Про це він заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США, передає УНН.
"Щодо інавгурації, то я і моя дружина Мішель там будемо", - сказав він.
Проте Б.Обама відмовився коментувати бойкотування конгресменами інавгурації Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо, президент США Барак Обама у перший день після закінчення свого перебування на посту президента планує виспатися.