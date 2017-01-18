Б.Обама с женой посетит инаугурацию Д.Трампа

"Об инаугурации, то я и моя жена Мишель там будем", - сказал он.

Однако Б.Обама отказался комментировать бойкот конгрессменами инаугурацию Д.Трампа.

Как сообщал УНН, более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться.