Б.Обама с женой посетит инаугурацию Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент США Барак Обама пойдет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая начнется 20 января. Об этом он заявил во время своей итоговой пресс-конференции в качестве президента США, передает УНН.
"Об инаугурации, то я и моя жена Мишель там будем", - сказал он.
Однако Б.Обама отказался комментировать бойкот конгрессменами инаугурацию Д.Трампа.
Как сообщал УНН, более 50 конгрессменов от Демократической партии собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Напомним, президент США Барак Обама в первый день после окончания своего пребывания на посту президента планирует выспаться.