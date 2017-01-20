Б.Обама і А.Меркель нагадали про важливість союзу Німеччини і США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент США Барак Обама, який залишає свою посаду, та канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер телефоном обговорили поточний стан справ двосторонніх відносин, визнавши, що тісна співпраця США та Німеччини є "життєво важливою" для підтримки порядку у світі. Про це повідомили у Білому домі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Берлін та Вашингтон погодилися, що обом країнам необхідний "стійкий трансатлантичний союз, заснований на чітких правилах світовий порядок та захист спільних цінностей, що так багато привнесли до поступу людства".
Слова лідерів пролунали на тлі чергових заяв новообраного президента США Дональда Трампа, який в оприлюдненому у неділю, 15 січня, інтерв'ю гостро розкритикував "катастрофічну" політику А.Меркель щодо мігрантів та передбачив вихід інших країн з ЄС.
Тим часом у Вашингтоні триває підготовка до церемонії інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися у п'ятницю, 20 січня.