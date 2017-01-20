Б.Обама и А.Меркель напомнили о важности союза Германии и США

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. Президент США Барак Обама, который покидает свой пост, и канцлер Германии Ангела Меркель в четверг по телефону обсудили текущее состояние дел двусторонних отношений, признав, что тесное сотрудничество США и Германии является "жизненно важным" для поддержания порядка в мире. Об этом сообщили в Белом доме, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Берлин и Вашингтон согласились, что обеим странам необходим "устойчивый трансатлантический союз, основанный на четких правилах мирового порядка и защиты общих ценностей, которые так много привнесли к прогрессу человечества".

Слова лидеров прозвучали на фоне очередных заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в обнародованном в воскресенье, 15 января, интервью остро раскритиковал "катастрофическую" политику А.Меркель в отношении мигрантов и предсказал выход других стран с ЕС.

Тем временем в Вашингтоне продолжается подготовка к церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться в пятницу, 20 января.

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