Б.Обама и А.Меркель напомнили о важности союза Германии и США

Берлин и Вашингтон согласились, что обеим странам необходим "устойчивый трансатлантический союз, основанный на четких правилах мирового порядка и защиты общих ценностей, которые так много привнесли к прогрессу человечества".

Слова лидеров прозвучали на фоне очередных заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в обнародованном в воскресенье, 15 января, интервью остро раскритиковал "катастрофическую" политику А.Меркель в отношении мигрантов и предсказал выход других стран с ЕС.

Тем временем в Вашингтоне продолжается подготовка к церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая должна состояться в пятницу, 20 января.