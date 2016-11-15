Б.Обама готовий підтримати реформу охорони здоров'я Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що готовий першим підтримати реформу охорони здоров’я, яка буде запропонована його наступником Дональдом Трампом, якщо вона виявиться кращою за ту, що була впроваджена його адміністрацією, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Якщо через рік-два після того, як вони (республіканці — ред.) скасують і візьмуть щось нове, вдаліше, я буду першим, хто підтримає його. Подивимося”, — сказав Б.Обама на прес-конференції.
Нагадаємо, що перед виборами кандидат у президенти від Республіканської партії Д.Трамп пообіцяв у разі своєї перемоги на виборах почати у США скасування реформи системи охорони здоров’я Obamacare, яку Д.Трамп назвав “катастрофою”.
Як повідомляв УНН, американський політичний консультант Пол Манафорт матиме досить великий вплив на Д.Трампа. Про це в ефірі “5 каналу” заявив директор компанії Berta Communications Тарас Березовець.