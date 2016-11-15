Б.Обама готов поддержать реформу здравоохранения Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что готов первым поддержать реформу здравоохранения, которая будет предложена его преемником Дональдом Трампом, если она окажется лучше той, что была внедрена администрацией, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Если через год-два после того, как они (республиканцы - ред.) отменят и возьмут что-то новое, удачнее, я буду первым, кто поддержит его. Посмотрим ", - сказал Б.Обама на пресс-конференции.
Напомним, что перед выборами кандидат в президенты от Республиканской партии Д.Трамп пообещал в случае своей победы на выборах начать в США отмену реформы системы здравоохранения Obamacare, которую Д.Трамп назвал "катастрофой".
Как сообщал УНН, американский политический консультант Пол Манафорт будет иметь достаточно большое влияние на Д.Трампа. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор компании Berta Communications Тарас Березовец.