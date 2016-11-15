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15 марта, 19:03 • 109282 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149896 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120488 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106959 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102495 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97173 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127192 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128810 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127460 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Б.Обама готов поддержать реформу здравоохранения Д.Трампа

Б.Обама готов поддержать реформу здравоохранения Д.Трампа

Киев • УНН

 • 7335 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что готов первым поддержать реформу здравоохранения, которая будет предложена его преемником Дональдом Трампом, если она окажется лучше той, что была внедрена администрацией, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Если через год-два после того, как они (республиканцы - ред.) отменят и возьмут что-то новое, удачнее, я буду первым, кто поддержит его. Посмотрим ", - сказал Б.Обама на пресс-конференции.

Напомним, что перед выборами кандидат в президенты от Республиканской партии Д.Трамп пообещал в случае своей победы на выборах начать в США отмену реформы системы здравоохранения Obamacare, которую Д.Трамп назвал "катастрофой".

Как сообщал УНН, американский политический консультант Пол Манафорт будет иметь достаточно большое влияние на Д.Трампа. Об этом в эфире "5 канала" заявил директор компании Berta Communications Тарас Березовец.

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