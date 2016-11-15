Б.Обама: Д.Трампу потрібно працювати над своїм темпераментом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент США Барак Обама вважає, що обраному главі держави Дональду Трампу слід працювати над своїм темпераментом. З такою позицією він виступив перед журналістами на прес-конференції в Білому домі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“У його темпераменту є деякі особливості, які не слугуватимуть йому, поки він їх не визнає і не змінить їх. Людям необхідно якийсь час, щоб звикнути до нової дійсності”, — заявив Б.Обама.
При цьому президент США не захотів відповідати на запитання про те, чи вважає він обраного главу держави Д.Трампа непридатним на пост керівника країни.
Замість відповіді нинішній президент зазначив, що у нього минулого тижня відбулася “щира розмова” з Д.Трампом.
“Я вважаю, що обраний президент не виходить з ідеологічних міркувань, він швидше прагматичний”, — пояснив Б.Обама.
Проте у Б.Обами, “безумовно залишається” стурбованість щодо президентства республіканця.
Як повідомляв УНН, Барак Обама використає свою останню закордонну поїздку як президент США, аби обговорити зі світовими лідерами свого наступника Дональда Трампа і заручити підтримкою свої міжнародні ініціативи, як-от ядерна угода з Іраном та Паризька кліматична угода.