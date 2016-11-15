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15 марта, 19:03 • 109276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149885 просмотра

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15 марта, 13:08 • 120484 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106957 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102493 просмотра

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Б.Обама: Д.Трампу нужно работать над своим характером

Б.Обама: Д.Трампу нужно работать над своим характером

Киев • УНН

 • 7706 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Барак Обама считает, что избранному главе государства Дональду Трампу следует работать над своим характером. С такой позицией он выступил перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"В его темперамента есть некоторые особенности, которые будут служить ему, пока он их не признает и не изменит их. Людям необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к новой действительности ", - заявил Б.Обама.

При этом президент США не захотел отвечать на вопрос с тем, считает ли он избранного главу государства Д.Трампа непригодным на пост руководителя страны.

Вместо ответа нынешний президент отметил, что у него на прошлой неделе состоялся "искренний разговор" с Д.Трамп.

"Я считаю, что избранный президент не выходит из идеологических соображений, он скорее прагматичный", - пояснил Б.Обама.

Однако у Б.Обамы, "безусловно остается" обеспокоенность президентством  республиканца.

Как сообщал УНН, Барак Обама использует свою последнюю зарубежную поездку в качестве президента США , чтобы обсудить с мировыми лидерами своего преемника Дональда Трампа и заручиться поддержкой своих международных инициативыинициатив, таких как ядерная сделка с Ираном и Парижское климатическое соглашение.

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