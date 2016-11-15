Б.Обама: Д.Трампу нужно работать над своим характером
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент США Барак Обама считает, что избранному главе государства Дональду Трампу следует работать над своим характером. С такой позицией он выступил перед журналистами на пресс-конференции в Белом доме, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"В его темперамента есть некоторые особенности, которые будут служить ему, пока он их не признает и не изменит их. Людям необходимо некоторое время, чтобы привыкнуть к новой действительности ", - заявил Б.Обама.
При этом президент США не захотел отвечать на вопрос с тем, считает ли он избранного главу государства Д.Трампа непригодным на пост руководителя страны.
Вместо ответа нынешний президент отметил, что у него на прошлой неделе состоялся "искренний разговор" с Д.Трамп.
"Я считаю, что избранный президент не выходит из идеологических соображений, он скорее прагматичный", - пояснил Б.Обама.
Однако у Б.Обамы, "безусловно остается" обеспокоенность президентством республиканца.
Как сообщал УНН, Барак Обама использует свою последнюю зарубежную поездку в качестве президента США , чтобы обсудить с мировыми лидерами своего преемника Дональда Трампа и заручиться поддержкой своих международных инициативыинициатив, таких как ядерная сделка с Ираном и Парижское климатическое соглашение.