Б.Нетаньяху заявив про відсутність доказів його винуватості
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав на своїй сторінці в твіттері про те, що докази його корумпованості не були знайдені, передає УНН.
«Довгі роки щоденного переслідування мене і моєї родини... А вчора стало ясно, що ніяких доказів немає. Я повторюю – мені нічого не буде, тому що нічого немає (доказів)», — написав політик.
Нагадаємо, Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер.
Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністра Ізраїлю допитали у зв'язку з підозрами в корупції. Допит тривав близько 3 годин.