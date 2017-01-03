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Б.Нетаньяху заявив про відсутність доказів його винуватості

Б.Нетаньяху заявив про відсутність доказів його винуватості

Київ • УНН

 • 7870 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав на своїй сторінці в твіттері про те, що докази його корумпованості не були знайдені, передає УНН.

«Довгі роки щоденного переслідування мене і моєї родини... А вчора стало ясно, що ніяких доказів немає. Я повторюю – мені нічого не буде, тому що нічого немає (доказів)», — написав політик.

Нагадаємо, Б.Нетаньяху і членів його сім’ї підозрюють в отриманні подарунків від бізнесменів вартістю в сотні тисяч шекелів. Поліція вже допитала як свідків в Ізраїлі, так і за кордоном. Повідомляється, що одним з них став давній друг прем’єра — підприємець Рон Лаудер.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністра Ізраїлю допитали у зв'язку з підозрами в корупції. Допит тривав близько 3 годин.

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