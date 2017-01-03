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Б.Нетаньяху заявил об отсутствии доказательств его виновности

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал на своей странице в твиттере о том, что доказательства его коррумпированности не были найдены, передает УНН.

"Долгие годы ежедневного преследования меня и моей семьи... А вчера стало ясно, что никаких доказательств нет. Я повторяю - мне ничего не будет, потому что ничего нет (доказательств)", - написал политик.

Напомним, Б.Нетаньяху и членов его семьи подозревают в получении подарков от бизнесменов стоимостью в сотни тысяч шекелей. Полиция уже допросила как свидетелей в Израиле, так и за рубежом. Сообщается, что одним из них стал давний друг премьера - предприниматель Рон Лаудер.

Как сообщал УНН, Премьер-министра Израиля допросили в связи с подозрениями в коррупции. Допрос длился около 3 часов.

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