Мер Дніпра Б.Філатов задекларував три квартири та понад 1 млн дол. готівкою
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міський голова м.Дніпро Борис Філатов вніс у декларацію три квартири, шість земельних ділянок, житловий будинок, машиномісце у паркінгу міста Києва вартістю 159 тис. 200 грн та колекцію японського мистецтва. Про це кореспондент УНН-Центр дізнався з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, дві квартири власник має у місті Дніпро та одну у Києві. Також Б.Філатов задекларував два паркомісця у підземному паркінгу місця для паркування Дніпрі.
Серед цінного рухомого майна, окрім транспортних засобів, нардеп вніс у декларацію п’ять годинників, колекцію японського мистецтва та ювелірні вироби.
Зазначимо, що ювелірні вироби задекларувала дружина міського голови Марина Філатова, вартість найдорожчих з них склала 264 тис. грн. Крім того, задекларований одяг та історичні предмети колекціонування.
У переліку транспортних засобів є парусно-моторне судно, повітряний засіб, три легкових автомобілі марки Porsche, два авто Mercedes, один Jaguar та інші. Заробітна плата, отримана за основним місцем роботи, склала 64054 грн. Також міський голова Дніпра задекларував й готівкові кошти у сумі 3 млн 600 тис. грн та 1 млн 112 тис. доларів.