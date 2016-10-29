Мер Днепра Б.Филатов задекларировал три квартиры и более 1 млн долл. наличными

Так, две квартиры собственник имеет в городе Днепр и одну в Киеве. Также Б.Филатов задекларировал два паркоместа в подземном паркинге места для парковки Днепре.

Среди ценного движимого имущества, кроме транспортных средств, нардеп внес в декларацию пять часов, коллекцию японского искусства и ювелирные изделия.

Отметим, что ювелирные изделия задекларировала жена городского головы Марина Филатова, стоимость самых дорогих из них составила 264 тыс. грн. Кроме того, задекларирована одежда и исторические предметы коллекционирования.

В перечне транспортных средств есть парусно-моторное судно, воздушное средство, три легковых автомобиля марки Porsche, два авто Mercedes, один Jaguar и другие. Заработная плата, полученная по основному месту работы, составила 64054 грн. Также мэр Днепра задекларировал и наличные средства в сумме 3 млн 600 тыс. грн и 1 млн 112 тыс. долларов.