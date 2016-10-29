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15 марта, 19:03 • 115574 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167700 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138672 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131073 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 105745 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101642 просмотра

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Мер Днепра Б.Филатов задекларировал три квартиры и более 1 млн долл. наличными

Киев • УНН

 • 10946 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. Мэр г. Днепр Борис Филатов внес в декларацию три квартиры, шесть земельных участков, жилой дом, машиноместо в паркинге города Киева стоимостью 159 тыс. 200 грн и коллекцию японского искусства. Об этом корреспондент УНН-Центр узнал из Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, две квартиры собственник имеет в городе Днепр и одну в Киеве. Также Б.Филатов задекларировал два паркоместа в подземном паркинге места для парковки Днепре.

Среди ценного движимого имущества, кроме транспортных средств, нардеп внес в декларацию пять часов, коллекцию японского искусства и ювелирные изделия.

Отметим, что ювелирные изделия задекларировала жена городского головы Марина Филатова, стоимость самых дорогих из них составила 264 тыс. грн. Кроме того, задекларирована одежда и исторические предметы коллекционирования.

В перечне транспортных средств есть парусно-моторное судно, воздушное средство, три легковых автомобиля марки Porsche, два авто Mercedes, один Jaguar и другие. Заработная плата, полученная по основному месту работы, составила 64054 грн. Также мэр Днепра задекларировал и наличные средства в сумме 3 млн 600 тыс. грн и 1 млн 112 тыс. долларов.

Украинские Национальные Новости

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