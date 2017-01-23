Б.Екклстоун залишив посаду керівника “Формули-1”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Берні Екклстоун заявив, що 23 січня залишив посаду керівника “Формули-1”. Нові власники серії з Liberty змістили 86-річного функціонера з посади, віддавши її Чейзу Кері, який раніше став головою “Формули-1”, передає УНН із посиланням на Auto Motor und Sport.
“Сьогодні мене змістили. Просто вигнали. Це офіційно. Я більше не керую компанією. Моє місце зайняв Чейз Кері. Моя нова посада — це такий американський вираз, щось на зразок почесного президента. Я прийняв її, не розуміючи, що вона означає.
Мої дні в офісі тепер будуть спокійніші. Може, я відвідаю кілька Гран-прі. У мене все ще є друзі в „Формулі-1“, і мені вистачить грошей, щоб дозволити собі це”, - процитувало видання слова Б.Екклстоуна.
Нагадаємо, у вересні 2016 року Чемпіонат світу з кільцьових автогонок "Формула-1" змінив власника. Попередній власник комерційних прав, компанія CVC, у ніч на четве підтвердив продаж "Формули-1" американській корпорації Liberty Media.