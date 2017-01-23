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Б.Екклстоун покинул пост руководителя "Формулы-1"

Б.Екклстоун покинул пост руководителя "Формулы-1"

Киев • УНН

 • 8780 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Берни Экклстоун заявил, что 23 января покинул пост руководителя "Формулы-1". Новые владельцы серии с Liberty сместили 86-летнего функционера с должности, отдав ее Чейзу Кэри, который ранее стал главой "Формулы-1", передает УНН со ссылкой на Auto Motor und Sport.

"Сегодня меня сместили. Просто выгнали. Это официально. Я больше не управляю компанией. Мое место занял Чейз Кэри. Моя новая должность - это такое американское выражение, вроде почетного президента. Я принял ее, не понимая, что она означает.

Мои дни в офисе теперь будут спокойны. Может, я посещу несколько Гран-при. У меня все еще есть друзья в "Формуле-1", и мне хватит денег, чтобы позволить себе это ", - процитировало издание слова Б.Екклстоуна.

Напомним, в сентябре 2016 Чемпионат мира "Формула-1" сменил владельца. Предыдущий владелец коммерческих прав, компания CVC, подтвердила продажу "Формулы-1" американской корпорации Liberty Media .

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