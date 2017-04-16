Б.Джонсон запропонував Росії долучитися до західної коаліції в Сирії

“Асад використовує хімічну зброю, тому що вона не тільки страшна. Вона просто жахлива. У цьому сенсі він сам є заклятим терористом, який викликав таку невтомну спрагу помсти, що він вже ніколи не зможе нормально управляти своїм населенням. Він в буквальному та переносному сенсі токсичний, і настав час Росія визнати цей факт. У них ще є час, щоб бути на правильній стороні”, — заявив Б.Джонсон.

За його словами, усі союзники визнали, що ймовірно ті хімічні атаки були нападом Б.Асадом на власний народ.

“Росіяни могли б приєднатися до коаліції з більш ніж 60 країн світу в боротьбі з "Ісламською державою", зберегти свої стратегічні інтереси в Сирії, і мати перспективу на більш продуктивні відносини з президентом Трампом”, — сказав Б.Джонсон.

Як повідомляв УНН, 11 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон, який ініціював обговорення нових санкцій проти РФ на засіданні країн G7, знову заявив про необхідність нових санкцій проти російських військових.