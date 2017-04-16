Б. Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14195 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74529 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138003 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110203 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112251 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102142 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106356 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103040 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149245 просмотра

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Б. Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

Б. Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

Киев  •  УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России присоединиться к коалиции во главе с США, отметив, что в РФ еще есть шанс быть на "правильной стороне", передает УНН со ссылкой на The Sunday Telegraph.

“Асад использует химическое оружие, потому что она не только страшная. Она просто ужасная. В этом смысле он сам является заклятым террористом, который вызвал такую ​​неутолимую жажду мести, он уже никогда не сможет нормально управлять своим населением. Он в буквальном и переносном смысле токсичен, и настало время России признать этот факт. У них еще есть время, чтобы быть на правильной стороне”, — заявил Б. Джонсон.

По его словам, все союзники признали, что вероятно те химические атаки были нападением Б.Асадом на собственный народ.

“Русские могли бы присоединиться к коалиции с более чем 60 стран мира в борьбе с ”Исламским государством“, сохранить свои стратегические интересы в Сирии, и иметь перспективу на более продуктивные отношения с президентом Трампом”, — сказал Б.Джонсон.

Как сообщал УНН, 11 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против РФ на заседании стран G7, вновь заявил о необходимости новых санкций против российских военных.

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