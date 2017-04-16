Б. Джонсон предложил России присоединиться к западной коалиции в Сирии

“Асад использует химическое оружие, потому что она не только страшная. Она просто ужасная. В этом смысле он сам является заклятым террористом, который вызвал такую ​​неутолимую жажду мести, он уже никогда не сможет нормально управлять своим населением. Он в буквальном и переносном смысле токсичен, и настало время России признать этот факт. У них еще есть время, чтобы быть на правильной стороне”, — заявил Б. Джонсон.

По его словам, все союзники признали, что вероятно те химические атаки были нападением Б.Асадом на собственный народ.

“Русские могли бы присоединиться к коалиции с более чем 60 стран мира в борьбе с ”Исламским государством“, сохранить свои стратегические интересы в Сирии, и иметь перспективу на более продуктивные отношения с президентом Трампом”, — сказал Б.Джонсон.

Как сообщал УНН, 11 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который инициировал обсуждение новых санкций против РФ на заседании стран G7, вновь заявил о необходимости новых санкций против российских военных.