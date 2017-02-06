Б.Джонсон: причин для зняття санкцій з РФ немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Велика Британія буде наполягати, щоб санкцій проти РФ залишалися і на необхідності продовження тиску на Російську федерацію. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон у Брюсселі, передає УНН.
"Ми сьогодні говоритимемо про Україну, про недавню ескалацію ситуації і хто причетний до її погіршення. Велика Британія буде наполягати на тому, що не має причин для зняття санкцій. Треба продовжувати тиск на Росію", - сказав він.
Нагадаємо, за словами віце-президента США Майка Пенса, питання санкцій США проти Росії може бути вирішене у найближчі місяці.
Як повідомляв УНН, 6 лютого активісти у британській столиці Лондоні біля резиденції прем’єр-міністра на Даунінг-стріт у неділю вимагали посилити санкції проти Росії та надати військову допомогу Україні.