Б.Джонсон: причин для снятия санкций с РФ нет

"Мы сегодня будем говорить о Украине, о недавней эскалации ситуации и кто причастен к ее ухудшению. Великобритания будет настаивать на том, что нет причин для снятия санкций. Надо продолжать давление на Россию", - сказал он.

Напомним, по словам вице-президента США Майка Пенса, вопрос санкций США против России может быть решен в ближайшие месяцы.

Как сообщал УНН, 6 февраля активисты в британской столице Лондоне возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в воскресенье требовали ужесточить санкции против России и оказать военную помощь Украине.