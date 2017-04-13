Б.Асад заявив, що хімічна атака в Сирії була повністю сфабрикована

“Там не було ніякого наказу на будь-які атаки... Ми відмовилися від нашого арсеналу кілька років тому. Навіть якщо у нас і є, ми не будемо використовувати їх”, — сказав Б.Асад.

Б.Асад додав, що мирні переговори з врегулювання війни в Сирії виявилися неефективними, тому що Вашингтон “несерйозно” налаштований на припинення конфлікту.

“Сполучені Штати не серйозні в досягненні будь-якого політичного рішення. Вони хочуть використовувати його в якості прикриття для терористів,” — сказав Б.Асад.

Нагадаємо, 11 квітня у Туреччині повідомили, що тести підтвердили використання смертельного нервово-паралітичного зарину в ймовірній хімічній атаці на північному заході Сирії, в результаті якої загинули десятки людей минулого тижня.

Як повідомляв УНН, у Організації із заборони хімічної зброї заявили про наявність зарину під час атак на Сирію.