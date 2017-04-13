Б.Асад заявил, что химическая атака в Сирии было полностью сфабрикована
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его правительство отдало все свои запасы химического оружия в 2013 году и поэтому зарин не мог быть использован на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
"Там не было никакого приказа на любые атаки ... Мы отказались от нашего арсенала несколько лет назад. Даже если у нас и есть, мы не будем использовать их ", - сказал Б.Асад.
Б.Асад добавил, что мирные переговоры по урегулированию войны в Сирии оказались неэффективными, так как Вашингтон "несерьезно" настроен на прекращение конфликта.
"Соединенные Штаты не серьезны в достижении любого политического решения. Они хотят использовать его в качестве прикрытия для террористов", - сказал Б.Асад.
Напомним, 11 апреля в Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе.
Как сообщал УНН, в Организации по запрещению химического оружия заявили о наличии зарина во время атак на Сирию.