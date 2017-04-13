Б.Асад заявил, что химическая атака в Сирии было полностью сфабрикована

"Там не было никакого приказа на любые атаки ... Мы отказались от нашего арсенала несколько лет назад. Даже если у нас и есть, мы не будем использовать их ", - сказал Б.Асад.

Б.Асад добавил, что мирные переговоры по урегулированию войны в Сирии оказались неэффективными, так как Вашингтон "несерьезно" настроен на прекращение конфликта.

"Соединенные Штаты не серьезны в достижении любого политического решения. Они хотят использовать его в качестве прикрытия для террористов", - сказал Б.Асад.

Напомним, 11 апреля в Турции сообщили, что тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии, в результате которой погибли десятки людей на прошлой неделе.

Как сообщал УНН, в Организации по запрещению химического оружия заявили о наличии зарина во время атак на Сирию.