Б.Асад назвав удар США по Сирії "дурним і безвідповідальним"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Сирії Башар Асад назвав американський удар по сирійській авіабазі “дурним і безвідповідальним”, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
“Те, що зробила Америка — ніщо інше, як дурна і безвідповідальна поведінка, яка лише виявляє її короткозорість і політичну та військову сліпоту”, — сказано в заяві, оприлюдненій адміністрацією Б.Асада.
Як зазначається в документі, після атак США уряд Сирії має намір збільшити інтенсивність воєнних дій проти повстанських угруповань.
“Ця агресія збільшила рішучість Сирії завдати ударів по цих терористах, продовжувати нищити їх і прискорити цей процес, де б вони не знаходилися на сирійській території”, — заявив Б.Асад.
Як повідомляв УНН, сьогодні вранці 59 крилатих ракет “Томагавк” були випущені з американських кораблів по авіабазі сирійських урядових сил у районі міста Хомс.
Дії США підтримали Німеччина, Франція, Велика Британія, Австралія, Ізраїль, Туреччина і Саудівська Аравія.
Президент Росії Володимир Путін вважає, що американський ракетний удар по Сирії є актом агресії проти суверенної держави. Засудила атаку і влада Ірану.