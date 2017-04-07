Б.Асад назвал удар США по Сирии "глупым и безответственным"

“То, что сделала Америка — не что иное, как глупое и безответственное поведение, которое лишь выявляет ее близорукость и политическую и военную слепоту”, — говорится в заявлении, обнародованном администрацией Б.Асада.

Как отмечается в документе, после атак США правительство Сирии намерено увеличить интенсивность военных действий против повстанческих группировок.



“Эта агрессия увеличила решимость Сирии нанести удары по этим террористам, продолжать уничтожать их и ускорить этот процесс, где бы они не находились на сирийской территории”, — заявил Б.Асад.

Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе ​​сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

Действия США поддержали Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.

Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.