Б.Асад назвал удар США по Сирии "глупым и безответственным"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Сирии Башар Асад назвал американский удар по сирийской авиабазе “глупым и безответственным”, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
“То, что сделала Америка — не что иное, как глупое и безответственное поведение, которое лишь выявляет ее близорукость и политическую и военную слепоту”, — говорится в заявлении, обнародованном администрацией Б.Асада.
Как отмечается в документе, после атак США правительство Сирии намерено увеличить интенсивность военных действий против повстанческих группировок.
“Эта агрессия увеличила решимость Сирии нанести удары по этим террористам, продолжать уничтожать их и ускорить этот процесс, где бы они не находились на сирийской территории”, — заявил Б.Асад.
Как сообщал УНН, сегодня утром 59 крылатых ракет “Томагавк” были выпущены с американских кораблей по авиабазе сирийских правительственных сил в районе города Хомс.
Действия США поддержали Германия, Франция, Великобритания, Австралия, Израиль, Турция и Саудовская Аравия.
Президент России Владимир Путин считает, что американский ракетный удар по Сирии является актом агрессии против суверенного государства. Осудили атаку и власти Ирана.