Азотну кислоту, яка розлилася на Дніпропетровщині, перевозили без ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Перевезення азотної кислоти, витік якої стався напередодні у Дніпропетровській області, проводилося без ліцензії. Про це повідомив начальник управління Укртрансбезпеки в Дніпропетровській області Олексій Степаненко під час прес-конференції, передає УНН.
"Такий небезпечний вантаж як азотна кислота підлягає ліцензуванню. Перевіривши документацію, ми бачимо, що підприємство не отримало таку ліцензію, відповідно, здійснювало перевезення нелегально. Власник сказав, що хотів заробити грошей, а потім отримати ліцензію", - йдеться в повідомленні.
Працівники Укртрансбезпеки склали на нього адміністративний матеріал ч. 1 ст. 164 Адміністративного кодексу України, де передбачається штрафна санкція від 17 до 34 тисяч грн з конфіскацією транспортного засобу.
Крім того, заступник начальника ГУ ДСНС в Дніпропетровській області з реагування на надзвичайні ситуації Олександр Шевченко зазначив, що витік кислоти стався, імовірно, через те, що на відсіку був розгерметизований фланець.
"Зі слів господаря машини, фланець був закріплений болтами з чорного металу, а застосування чорних металів в контакті з азотною кислотою неприпустимо, тому що метал просто "з'їдається". Треба було застосовувати нержавіючу сталь", - повідомив Шевченко.
Нагадаємо, 7 серпня поблизу села Іванівка на Дніпропетровщині внаслідок розгерметизації автоцистерни, яка перевозила 24 тонни азотної кислоти, сталося витікання цієї речовини в полі - близько 4 тонн. Площа розливу становила близько 40 кв.м. Жертв та постраждалих не має. Через витік азотної кислоти у Дніпропетровській області відкрили кримінальне провадження. Рятувальники запевнили, що небезпеки для людей немає.