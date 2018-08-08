Азотную кислоту, которая разлилась в Днепропетровской области, перевозили без лицензии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Перевозки азотной кислоты, утечка которой произошла накануне в Днепропетровской области, проводилось без лицензии. Об этом сообщил начальник управления Укртрансбезпекы в Днепропетровской области Алексей Степаненко во время пресс-конференции, передает УНН.
"Такой опасный груз как азотная кислота подлежит лицензированию. Проверив документацию, мы видим, что предприятие не получило такую лицензию, соответственно, осуществляло перевозки нелегально. Владелец сказал, что хотел заработать денег, а потом получить лицензию", - говорится в сообщении.
Работники Укртрансбезпекы составили на него административный материал ч. 1 ст. 164 Административного кодекса Украины, где предполагается штрафная санкция от 17 до 34 тысяч грн с конфискацией транспортного средства.
Кроме того, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области по реагированию на чрезвычайные ситуации Александр Шевченко отметил, что утечка кислоты произошла, вероятно, из-за того, что на отсеке был разгерметизирован фланец.
"По словам хозяина машины, фланец был закреплен болтами из черного металла, а применение черных металлов в контакте с азотной кислотой недопустимо, так как металл просто "съедается". Надо было применять нержавеющую сталь", - сообщил Шевченко.
Напомним, 7 августа вблизи села Ивановка Днепропетровской вследствие разгерметизации автоцистерны, перевозивший 24 тонны азотной кислоты, произошла утечка этого вещества в поле - около 4 тонн. Площадь разлива составила около 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Из-за утечки азотной кислоты в Днепропетровской области открыли уголовное производство. Спасатели заверили, что опасности для людей нет.