Ажіотажу щодо виїзду із Авдіївки немає — голова ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні на виїзд із Авдіївки записалося 36 осіб, ажіотажу щодо виїзду з міста немає. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
“Сьогодні зранку (5 лютого — ред.) відправили з Авдіївки один автобус із мешканцями, які виявили бажання залишити місто. Сьогодні на виїзд було записано 36 осіб, з них — 18 дорослих, 18 дітей. Якогось ажіотажу на виїзд із міста немає”, — повідомив П.Жебрівський.
За даними голови ВЦА, за 7 днів, з 29 січня до 4 лютого, із Авдіївки виїхало 248 людей.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.