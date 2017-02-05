Ажиотажа относительно выезда из Авдеевки нет - глава ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня на выезд из Авдеевки записались 36 человек, ажиотажа относительно выезда из города нет. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Сегодня утром (5 февраля - ред.) отправили из Авдеевки один автобус с жителями, которые изъявили желание покинуть город. Сегодня на выезд было записано 36 человек, из них - 18 взрослых, 18 детей. Какого-то ажиотажа на выезд из города нет", - сообщил П.Жебривский.
По данным главы ВГА, за 7 дней, с 29 января по 4 февраля, из Авдеевки выехали 248 человек.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.