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Ажиотажа относительно выезда из Авдеевки нет - глава ВГА

Киев • УНН

 • 7762 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня на выезд из Авдеевки записались 36 человек, ажиотажа относительно выезда из города нет. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

Ажиотажа относительно выезда из Авдеевки нет - глава ВГА

"Сегодня утром (5 февраля - ред.) отправили из Авдеевки один автобус с жителями, которые изъявили желание покинуть город. Сегодня на выезд было записано 36 человек, из них - 18 взрослых, 18 детей. Какого-то ажиотажа на выезд из города нет", - сообщил П.Жебривский.

По данным главы ВГА, за 7 дней, с 29 января по 4 февраля, из Авдеевки выехали 248 человек.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.

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