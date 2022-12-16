Аж до 800 грн: у Києві “злетіли” ціни на таксі після зупинки метро
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Після зупинки роботи метрополітену в Києві різко “злетіли” ціни на таксі, передає УНН.
Деталі
Так, вартість таксі, щоб доїхати з лівого на правий берег, починається від 500 гривень.
Деякі служби таксі вказують ціну у 800 гривень.
Маршрут з центра міста, наприклад, у Голосіївський район - становить від 400 гривень.
Дістатися з Броварів до столиці коштує 750 гривень.
Доповнення
У КМДА повідомили, що через пошкодження енергетичної системи сьогодні київське метро не працюватиме.