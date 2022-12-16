Вплоть до 800 грн: в Киеве "взлетели" цены на такси после остановки метро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. После остановки работы метрополитена в Киеве резко “взлетели” цены на такси, передает УНН.
Детали
Стоимость такси, чтобы доехать с левого на правый берег, начинается от 500 гривен.
Некоторые службы такси указывают цену в 800 гривен.
Маршрут из центра города, например, в Голосеевский район – составляет от 400 гривен.
Добраться из Броваров в столицу стоит 750 гривен.
Дополнение
В КГГА сообщили, что из-за повреждений энергетической системы сегодня киевское метро не будет работать.