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Вплоть до 800 грн: в Киеве "взлетели" цены на такси после остановки метро

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. После остановки работы метрополитена в Киеве резко “взлетели” цены на такси, передает УНН.

Детали

Стоимость такси, чтобы доехать с левого на правый берег, начинается от 500 гривен.

Некоторые службы такси указывают цену в 800 гривен.

Маршрут из центра города, например, в Голосеевский район – составляет от 400 гривен.

Добраться из Броваров в столицу стоит 750 гривен.

Дополнение

В КГГА сообщили, что из-за повреждений энергетической системы сегодня киевское метро не будет работать.

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