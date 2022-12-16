У Києві метро не працюватиме до кінця дня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через пошкодження енергетичної системи сьогодні київське метро не працюватиме. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.
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"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть. Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття", - ідеться у повідомленні.
Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.
"Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену", - додали в КМДА.
Також приватним перевізникам Києва доручили випустити більше автобусів.
Доповнення
Раніше головний інженер київського метрополітену Віктор Виговський повідомив, що метро у столиці не може відновити роботу через дефіцит електроенергії.