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У Києві метро не працюватиме до кінця дня

У Києві метро не працюватиме до кінця дня

Київ • УНН

 • 1801123 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через пошкодження енергетичної системи сьогодні київське метро не працюватиме. Про це повідомили в КМДА, передає УНН.

Деталі

"У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть. Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття", - ідеться у повідомленні.

Для пересування містом просять скористатися наземним громадським транспортом.

"Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену", - додали в КМДА.

Також приватним перевізникам Києва доручили випустити більше автобусів.

Доповнення

Раніше головний інженер київського метрополітену Віктор Виговський повідомив, що метро у столиці не може відновити роботу через дефіцит електроенергії.

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