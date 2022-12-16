В Киеве метро не будет работать до конца дня

Детали

"В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня до конца дня курсировать не будут. В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия", - говорится в сообщении.

Для передвижения по городу просят воспользоваться наземным общественным транспортом.

"Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также те автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным. Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена", - добавили в КГГА.

Также частным перевозчикам Киева поручили выпустить больше автобусов.

Дополнение

Ранее главный инженер киевского метрополитена Виктор Выговский сообщил, что метро в столице не может возобновить работу из-за дефицита электроэнергии.