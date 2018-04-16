Азербайджанському журналісту Гусейнову повернули паспорт
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Журналісту азербайджанського походження Фікрату Гусейнову повернули паспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
"Адвокат Дмитро Мазурок, коли суддя роздавав документи сторонам, забрав паспорт Гусейнова. Прокурор хотів заперечити. Адвокат: якихось рішень про вилучення паспорта наразі немає, запобіжні заходи щодо Фікрата Гусейнова нині не діють", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що азербайджанський опозиційний журналіст Фікрат Гусейнов 14 жовтня був затриманий в аеропорту “Бориспіль”, у Києві за запитом Азербайджану, незважаючи на те, що покинув цю країну 10 років тому і вже 4 роки є громадянином Нідерландів.
Нагадаємо, Гусейнов звернувся до міжнародного співтовариства, США, ЄС та Королівства Нідерландів за допомогою покинути Україну.