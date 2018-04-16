Азербайджанскому журналисту Гусейнову вернули паспорт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Журналисту азербайджанского происхождения Фикрату Гусейнову вернули паспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Адвокат Дмитрий Мазурок, когда судья раздавал документы сторонам, забрал паспорт Гусейнова. Прокурор хотел возразить. Адвокат: каких либо решений об изъятии паспорта пока нет, меры пресечения относительно Фикрата Гусейнова сейчас не действуют", - говорится в сообщении.
Отметим, что азербайджанский оппозиционный журналист Фикрат Гусейнов 14 октября был задержан в аэропорту "Борисполь", в Киеве по запросу Азербайджана, несмотря на то, что покинул эту страну 10 лет назад и уже 4 года является гражданином Нидерландов.
Напомним, Гусейнов обратился к международному сообществу, США, ЕС и Королевства Нидерландов с помощью покинуть Украину.