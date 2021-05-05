Азербайджанський активіст, що критикував Алієва, знайдений мертвим в Стамбулі

Контекст

Мамедов став відомий після того, як 24 травня 2016 року - в день народження президента Ільхама Алієва - разом з Гіяседдіном Ібрагімовим розмалював пам'ятник покійному експрезиденту Гейдару Алієву, батькові нинішнього глави Азербайджану. Активісти написали на пам'ятнику "Геть систему!" англійською і "Вітаємо з Днем Раба!" азербайджанською, після чого виклали відповідні фотографії в соціальній мережі. Через кілька годин їх затримали за звинуваченням у зберіганні наркотиків і пізніше засудили до 10 років позбавлення волі.

Обидва відкинули звинувачення. Мамедов заявив, що його змусили зізнатися в скоєнні злочину під тортурами. Європейський суд з прав людини у 2020 році зобов'язав азербайджанську владу виплатити компенсацію Ібрагімову і Мамедову за те, що вони піддалися необґрунтованому кримінальному переслідуванню і "жорстокому поводженню з метою отримати зізнання".

Amnesty International визнала активістів в'язнями совісті, назвавши кримінальну справу проти них політично мотивованою фабрикацією.

Доповнення

Кілька місяців тому Байрам Мамедов відправився до Туреччини і через два дні збирався повернутися в Баку. Друзі не вірять у версію самогубства.

"Будучи в Стамбулі днями гостював у Байрама. Розмовляли довго. Він заробив програму по майстер-освіті в Європі. У Стамбулі готувався до цієї програми. Через зайнятість навіть закрив свої акаунти в соцмережах. Мав великі плани щодо своєї батьківщини. Говорив, що повернеться в Азербайджан після отримання хорошої освіти.

Поки що деталі події невідомі, але сайти, близькі до уряду, вже пишуть про суїцид. Чомусь хочуть створити таку картину. Але розслідування ще навіть не розпочато.

Невідомо, як Байрам виявився на березі в період, коли в Туреччині не можна виходити на вулицю. На тому березі, де все сталося, зазвичай чергує сотня поліцейських. Як так вийшло, що вони не зупинили Байрама, адже виходити на вулицю заборонено? Немає жодного свідка події.

Яку мету переслідують ті, хто тиражують новину про самогубство? Говорив з друзями, завтра дізнаємося деталі", - написав на своїй сторінці в Facebook азербайджанський журналіст Афган Мухтарли.