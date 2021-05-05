Азербайджанский активист, который критиковал Алиева, найден мертвым в Стамбуле

Контекст

Мамедов стал известен после того, как 24 мая 2016 года - в день рождения президента Ильхама Алиева - вместе с Гияседдином Ибрагимовым разрисовал памятник покойному экс-президенту Гейдару Алиеву, отцу нынешнего главы Азербайджана. Активисты написали на памятнике "Долой систему!" на английском и "Поздравляем с Днем Раба!" на азербайджанском, после чего выложили соответствующие фотографии в социальной сети. Через несколько часов их задержали по обвинению в хранении наркотиков и позже приговорили к 10 годам лишения свободы.

Оба отвергли обвинения. Мамедов заявил, что его заставили признаться в совершении преступления под пытками. Европейский суд по правам человека в 2020 году обязал азербайджанские власти выплатить компенсацию Ибрагимову и Мамедову за то, что они подверглись необоснованному уголовному преследованию и "жестокому обращению с целью получить признание".

Amnesty International признала активистов узниками совести, назвав уголовное дело против них политически мотивированной фабрикацией.

Дополнение

Несколько месяцев назад Байрам Мамедов отправился в Турцию и через два дня собирался вернуться в Баку. Друзья не верят в версию самоубийства.

"Будучи в Стамбуле на днях гостил в Байрама. Разговаривали долго. Он заработал программу по мастер-образованию в Европе. В Стамбуле готовился к этой программе. Из-за занятости даже закрыл свои аккаунты в соцсетях. Имел большие планы относительно своей родины. Говорил, что вернется в Азербайджан после получения хорошего образования.

Пока детали происшествия неизвестны, но сайты, близкие к правительству, уже пишут о суициде. Почему хотят создать такую картину. Но расследование еще даже не начато.

Неизвестно, как Байрам оказался на берегу в период, когда в Турции нельзя выходить на улицу. На том берегу, где все произошло, обычно дежурит сотня полицейских. Как так получилось, что они не остановили Байрама, ведь выходить на улицу запрещено? Нет ни одного свидетеля происшествия.

Какую цель преследуют те, кто тиражируют новость о самоубийстве? Говорил с друзьями, завтра узнаем детали", - написал на своей странице в Facebook азербайджанский журналист Афган Мухтарлы.