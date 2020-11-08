Азербайджанські дипломати показали відео стрілянини по консульству у Харкові

Так, дипломати припускають, що нападників міг спровокувати плакат із фотографіями дітей, загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа. Повідомляється, що плакат вивісили два тижні тому, і кілька куль влучили у вікно поруч.

"Коли ви заходите у почесне консульство, там висить стенд. Він присвячений мирним мешканцям, які загинули у азербайджанському місті Гянджа. Це з боку Вірменії було обстріляне це місто", - пояснив почесний консул Азербайджанської Республіки у Харкові Афган Салманов.

Повідомляється, що зловмисників, які напали на консульство, було двоє. Стріляв один з них, з собою він мав щось схоже на пістолет.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко надала коментар щодо обстрілу приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.

Раніше МВС посилило охорону усіх консульств Азербайджану та Вірменії після обстрілу у місті.

Як повідомляв УНН, у ніч на 7 листопада до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, це — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.