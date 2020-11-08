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Азербайджанські дипломати показали відео стрілянини по консульству у Харкові

Азербайджанські дипломати показали відео стрілянини по консульству у Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дипломати азербайджанського консульства у Харкові надали відео із камер спостереження, на яких зафіксовано обстріл будівлі, передає УНН із посиланням на "Суспільне".

Так, дипломати припускають, що нападників міг спровокувати плакат із фотографіями дітей, загиблих внаслідок обстрілу міста Гянджа. Повідомляється, що плакат вивісили два тижні тому, і кілька куль влучили у вікно поруч.

"Коли ви заходите у почесне консульство, там висить стенд. Він присвячений мирним мешканцям, які загинули у азербайджанському місті Гянджа. Це з боку Вірменії було обстріляне це місто", - пояснив почесний консул Азербайджанської Республіки у Харкові Афган Салманов.

Повідомляється, що зловмисників, які напали на консульство, було двоє. Стріляв один з них, з собою він мав щось схоже на пістолет.

Нагадаємо, речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко надала коментар щодо обстрілу приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки у Харкові.

Раніше МВС посилило охорону усіх консульств Азербайджану та Вірменії після обстрілу у місті.

Як повідомляв УНН, у ніч на 7 листопада до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що будівлю Почесного консульства Азербайджанської Республіки обстріляли невідомі особи. Наразі триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, це — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Українські Національні Новини

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