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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 21832 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 51097 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 70158 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 93306 просмотра

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Азербайджанские дипломаты показали видео стрельбы по консульству в Харькове

Азербайджанские дипломаты показали видео стрельбы по консульству в Харькове

Киев  •  УНН

 • 18110 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Дипломаты азербайджанского консульства в Харькове предоставили видео с камер наблюдения, на которых зафиксировано обстрел здания, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

Так, дипломаты предполагают, что нападавших мог спровоцировать плакат с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджа. Сообщается, что плакат вывесили две недели назад, и несколько пуль попали в окно рядом.

"Когда вы заходите в почетное консульство, там висит стенд. Он посвящен мирным жителям, погибшим в азербайджанском городе Гянджа. Это со стороны Армении был обстрелян этот город", - пояснил почетный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов.

Сообщается, что злоумышленников, напавших на консульство, было двое. Стрелял один из них, с собой он имел что-то похожее на пистолет.

Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко предоставила комментарий по поводу обстрела помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове.

Ранее МВД усилило охрану всех консульств Азербайджана и Армении после обстрела в городе.

Как сообщал УНН, в ночь на 7 ноября в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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