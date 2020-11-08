Азербайджанские дипломаты показали видео стрельбы по консульству в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Дипломаты азербайджанского консульства в Харькове предоставили видео с камер наблюдения, на которых зафиксировано обстрел здания, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".
Так, дипломаты предполагают, что нападавших мог спровоцировать плакат с фотографиями детей, погибших в результате обстрела города Гянджа. Сообщается, что плакат вывесили две недели назад, и несколько пуль попали в окно рядом.
"Когда вы заходите в почетное консульство, там висит стенд. Он посвящен мирным жителям, погибшим в азербайджанском городе Гянджа. Это со стороны Армении был обстрелян этот город", - пояснил почетный консул Азербайджанской Республики в Харькове Афган Салманов.
Сообщается, что злоумышленников, напавших на консульство, было двое. Стрелял один из них, с собой он имел что-то похожее на пистолет.
Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко предоставила комментарий по поводу обстрела помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове.
Ранее МВД усилило охрану всех консульств Азербайджана и Армении после обстрела в городе.
Как сообщал УНН, в ночь на 7 ноября в полицию Харьковской области поступило сообщение о том, что здание Почетного консульства Азербайджанской Республики обстреляли неизвестные. Сейчас продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это - хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.